В Киеве 28 сентября могут ограничить работу метро: названа причина

В Киеве во вторник, 28 сентября, на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет матч между командами "Интер" (Италия) и "Шахтер" (Донецк). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Спортивное мероприятие начнется в 19:45.

"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – рассказали в пресс-службе.

В метрополитене добавили, ограничения могут ввести для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станции после спортивного мероприятия.

Видео дня

Напомним, Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома с миланским "Интером". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Интер.

У тех из болельщиков, которые не смогут приехать в Киев на главный стадион Украины, будет возможность посмотреть поединок в интернете. В прямом эфире трансляция будет доступна на Megogo Футбол 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в киевском метрополитене возник конфликт из-за того, что не пропускали мужчину с инвалидностью на перрон. Он отказался ждать сопровождение, а также был без защитной маски на лице.