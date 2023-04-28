В Киеве 28 апреля зафиксировали резкое падение уровня воды в Днепре: известны подробности

В Киеве в пятницу, 28 апреля, зафиксировали резкое падение уровня воды в реке Днепр – на 19 сантиметров. В столице не зафиксированы аварийные подтопления.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Синоптики продолжают отслеживать ситуацию.

"По информации Укргидрометцентра по состоянию на 9:00 28 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9290 см (по Балтийской системе высот). Что на 19 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый). То есть после трех дней подъема уровня половодья вода пошла на убыль", – констатировал Попко.

Он уточнил, что продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 20 см. Это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

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