В Киеве 21 марта зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: названы причины

В Киеве во вторник, 21 марта, с утра зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Вероятной причиной этого могут быть метеорологические условия и пожары в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Стан повітря в столиці можна відслідковувати онлайн.

"По состоянию на 8:00 21 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе – в норме. До нормализации ситуации с воздухом рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха есть метеорологические условия, а также пожары в Киевской области.

"По информации ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, за минувшие сутки в Киевской области было зафиксировано 30 очагов пожаров, включая горение сухой травы на территории почти 35 га. Ночью все пожары были ликвидированы", – резюмировали в пресс-службе.

Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 20 марта, на левом берегу утром также зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха.

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