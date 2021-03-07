В Киеве пьяный 17-летний парень пытался скрыться от патрульных на отцовском авто. Видео

В Киеве 17-летний парень после употребления алкоголя с другом катался по городу на автомобиле Mercedes, принадлежащему его отцу.

Как сообщил Киев Оперативный, водитель нарушил ПДД на ул. Кольцевой, у Обойного рынка и был замечен патрульными.

Отмечается, что парень не отреагировал на сигнал об остановке, поданный правоохранителями. Напротив – начал убегать.

"В итоге – он помчался домой и пытался залететь в подземный паркинг, автоматические ворота не успели открыться и он их работу немного откорректировал. Как и внешний вид багажника на крыше Mercedes", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка водителя на драгере показала 0,84 промилле, при норме 0,2.

Напомним, 1 марта в Соломенском районе Киева автомобиль Fiat на скорости въехал в стену здания. Водитель и его пассажирка повреждения не получили. У владельца машины были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, на него были составлены протоколы по двум статьям.

Также во Львове 23 февраля патрульные полицейские остановили пьяного 34-летнего водителя, уровень алкоголя в крови которого превышал норму почти в 22 раза. Тест мужчины на драгере показал 4,35 промилле.

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