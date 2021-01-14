На Киев надвигаются снегопады и морозы: в городе развернули пункты обогрева

В Киеве в течение 14-15 января ожидаются снегопады, а также существенное снижение температуры воздуха.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, в четверг в столице днем до -4 °C, а в ночь на пятницу до -11 °C.

В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью до -20 °C.

В КГГА уточнили, что к началу осадков "Киевавтодор" проведет превентивную обработку дорог и тротуаров. В Киеве для борьбы с непогодой подготовлено 544 единицы специальной техники.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с прогнозируемым значительным похолоданием с 14 января начнут работу более 30 пунктов обогрева. Они расположены по следующим адресам:

Голосеевский район:

ул. Тарасовская, 2 (ЖЭУ – 105)

ул. Касияна, 8 (ЖЭУ – 107)

ул. Академика Заболотного, 20а (ЖЭУ – 109)

Дарницкий район:

ул. Вербицкого, 9и (Территориальный центр социального обслуживания)

ул. А. Ахматовой, 2а (ЖЭУ – 201)

ул. Харьковское шоссе, 172б (ЖЭУ – 203)

ул. Е. Харченко, 47 (ЖЭУ – 207)

Деснянский район:

ул. Виккентия Беретти, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)

ул. Курчатова, 3б (ЖЭУ-302)

ул. Закревского, 29а (ЖЭУ-305)

Днепровский район:

ул. Курнатовского, 7а, корпус 3 (Центральное отделение территориального центра социального обслуживания)

ул. Рогозовская, 6 (Киевская городская клиническая больница № 11)

ул. Кибальчича, 13б (ЖЭУ-409)

Оболонский район:

ул. Иорданская, 7а (помещение аварийно-восстановительного участка)

ул. Попова, 1 (ЖЭУ-512)

ул. Родниковая, 3 (ЖЭУ-508)

ул. Озерная, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)

Печерский район:

ул. Бассейная, 5а (ЖЭУ "Крещатик")

б-р Марии Примаченко, 3 (ЖЭУ "Печерские врата")

б-р Дружбы народов, 30/1 (ЖЭУ "Печерскжитло")

Подольский район:

ул. Светлицкого, 35 (помещение аварийной службы)

ул. Бестужева, 32 (помещение ТЦСО (НСП))

ул. Хорива, 36 (помещение КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда")

Святошинский район:

ул. Чернобыльская, 9 (Территориальный центр социального обслуживания)

ул. Жмеринская, 22а (Территориальный центр социального обслуживания)

б-р Кольцова, 12 (Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства)

Соломенский район:

ул. Суздальская, 4/6 (Отдельное учреждение Дом социальной заботы)

ул. Вацлава Гавела, 83а (Территориальный центр социального обслуживания)

ул. Волынская, 2 (Территориальный центр социального обслуживания)

Шевченковский район:

ул. Сальского Владимира, 33 (Территориальный центр социального обслуживания)

ул. Богдана Гаврилишина, 11а (Территориальный центр социального обслуживания)

ул. Половецкая, 14 (Территориальный центр социального обслуживания)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 января погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. Также усилятся морозы.