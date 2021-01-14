На Киев надвигаются снегопады и морозы: в городе развернули пункты обогрева
В Киеве в течение 14-15 января ожидаются снегопады, а также существенное снижение температуры воздуха.
Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, в четверг в столице днем до -4 °C, а в ночь на пятницу до -11 °C.
В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью до -20 °C.
В КГГА уточнили, что к началу осадков "Киевавтодор" проведет превентивную обработку дорог и тротуаров. В Киеве для борьбы с непогодой подготовлено 544 единицы специальной техники.
В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с прогнозируемым значительным похолоданием с 14 января начнут работу более 30 пунктов обогрева. Они расположены по следующим адресам:
Голосеевский район:
ул. Тарасовская, 2 (ЖЭУ – 105)
ул. Касияна, 8 (ЖЭУ – 107)
ул. Академика Заболотного, 20а (ЖЭУ – 109)
Дарницкий район:
ул. Вербицкого, 9и (Территориальный центр социального обслуживания)
ул. А. Ахматовой, 2а (ЖЭУ – 201)
ул. Харьковское шоссе, 172б (ЖЭУ – 203)
ул. Е. Харченко, 47 (ЖЭУ – 207)
Деснянский район:
ул. Виккентия Беретти, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)
ул. Курчатова, 3б (ЖЭУ-302)
ул. Закревского, 29а (ЖЭУ-305)
Днепровский район:
ул. Курнатовского, 7а, корпус 3 (Центральное отделение территориального центра социального обслуживания)
ул. Рогозовская, 6 (Киевская городская клиническая больница № 11)
ул. Кибальчича, 13б (ЖЭУ-409)
Оболонский район:
ул. Иорданская, 7а (помещение аварийно-восстановительного участка)
ул. Попова, 1 (ЖЭУ-512)
ул. Родниковая, 3 (ЖЭУ-508)
ул. Озерная, 18 (Территориальный центр социального обслуживания)
Печерский район:
ул. Бассейная, 5а (ЖЭУ "Крещатик")
б-р Марии Примаченко, 3 (ЖЭУ "Печерские врата")
б-р Дружбы народов, 30/1 (ЖЭУ "Печерскжитло")
Подольский район:
ул. Светлицкого, 35 (помещение аварийной службы)
ул. Бестужева, 32 (помещение ТЦСО (НСП))
ул. Хорива, 36 (помещение КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда")
Святошинский район:
ул. Чернобыльская, 9 (Территориальный центр социального обслуживания)
ул. Жмеринская, 22а (Территориальный центр социального обслуживания)
б-р Кольцова, 12 (Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства)
Соломенский район:
ул. Суздальская, 4/6 (Отдельное учреждение Дом социальной заботы)
ул. Вацлава Гавела, 83а (Территориальный центр социального обслуживания)
ул. Волынская, 2 (Территориальный центр социального обслуживания)
Шевченковский район:
ул. Сальского Владимира, 33 (Территориальный центр социального обслуживания)
ул. Богдана Гаврилишина, 11а (Территориальный центр социального обслуживания)
ул. Половецкая, 14 (Территориальный центр социального обслуживания)
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 января погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. Также усилятся морозы.