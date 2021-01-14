На Київ насуваються снігопади і морози: в місті розгорнули пункти обігріву

Олег Тимченко Життя столиці 09:17, 14.01.2021 Оновлено: 09:57, 14.01.2021

У Києві протягом 14-15 січня очікуються снігопади, а також істотне зниження температури повітря.

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, у четвер в столиці вдень до -4 °C, а в ніч на п'ятницю до -11°C.

Протягом 16-18 січня днем прогнозують до -15 ° C, вночі до -20 ° C.

У КМДА уточнили, що до початку опадів "Київавтодор" проведе превентивну обробку доріг та тротуарів. Уцього в Києві для боротьби з негодою підготовлено 544 одиниці спеціальної техніки.

У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що у зв’язку із прогнозованим значним похолоданням з 14 січня розпочнуть роботу понад 30 пунктів обігріву. Вони розташовані за такими адресами:

Голосіївський район:

  • Вул. Тарасівська, 2 (ЖЕД –105)

  • Вул. Касіяна, 8 (ЖЕД – 107)

  • Вул. Академіка Заболотного, 20-А (ЖЕД – 109)

Дарницький район

  • Вул. Вербицького, 9-І (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Вул. А. Ахматової, 2-А (ЖЕД – 201)

  • Вул. Харківське шосе, 172-Б (ЖЕД – 203)

  • Вул. Є. Харченка,47 (ЖЕД – 207)

Деснянський район

  • Вул. Вікентія Беретті, 18 (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Вул. Курчатова, 3-Б (ЖЕД-302)

  • Вул. Закревського, 29-А (ЖЕД-305)

Дніпровський район

  • Вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3 (Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування)

  • Вул. Рогозівська, 6 (Київська міська клінічна лікарня № 11)

  • Вул. Кибальчича, 13-Б (ЖЕД-409)

Оболонський район

  • Вул. Йорданська, 7-А (Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці)

  • Вул. Попова, 1 (ЖЕД-512)

  • Вул. Джерельна, 3 (ЖЕД-508)

  • Вул. Озерна, 18 (Територіальний центр соціального обслуговування)

Печерський район

  • Вул. Басейна, 5-А (ЖЕД "Хрещатик")

  • Б-р Марії Примаченко, 3 (ЖЕД "Печерська брама")

  • Б-р Дружби народів, 30/1 (ЖЕД "Печерськжитло")

Подільський район

  • Вул. Світлицького, 35 (Приміщення аварійної служби)

  • Вул. Бестужева, 32 (Приміщення ТЦСО (НСП) )

  • Вул. Хорива, 36 (Приміщення КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду")

Святошинський район

  • Вул. Чорнобильська, 9. (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Вул. Жмеринська,22-А (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Б-р Кольцова, 12 (Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва)

Солом’янський район

  • Вул. Суздальська, 4/6 (Окрема установа Будинок соціального піклування)

  • Вул. Вацлава Гавела, 83-А (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Вул. Волинська, 2 (Територіальний центр соціального обслуговування)

Шевченківський район

  • Вул. Сальського Володимира, 33 (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Вул. Богдана Гаврилишина, 11-А (Територіальний центр соціального обслуговування)

  • Вул. Половецька, 14 (Територіальний центр соціального обслуговування)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 січня погода в Україні буде сніжною, а в горах можливе сходження лавин. Також посиляться морози.

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