На Київ насуваються снігопади і морози: в місті розгорнули пункти обігріву
У Києві протягом 14-15 січня очікуються снігопади, а також істотне зниження температури повітря.
Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, у четвер в столиці вдень до -4 °C, а в ніч на п'ятницю до -11°C.
Протягом 16-18 січня днем прогнозують до -15 ° C, вночі до -20 ° C.
У КМДА уточнили, що до початку опадів "Київавтодор" проведе превентивну обробку доріг та тротуарів. Уцього в Києві для боротьби з негодою підготовлено 544 одиниці спеціальної техніки.
У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що у зв’язку із прогнозованим значним похолоданням з 14 січня розпочнуть роботу понад 30 пунктів обігріву. Вони розташовані за такими адресами:
Голосіївський район:
Вул. Тарасівська, 2 (ЖЕД –105)
Вул. Касіяна, 8 (ЖЕД – 107)
Вул. Академіка Заболотного, 20-А (ЖЕД – 109)
Дарницький район
Вул. Вербицького, 9-І (Територіальний центр соціального обслуговування)
Вул. А. Ахматової, 2-А (ЖЕД – 201)
Вул. Харківське шосе, 172-Б (ЖЕД – 203)
Вул. Є. Харченка,47 (ЖЕД – 207)
Деснянський район
Вул. Вікентія Беретті, 18 (Територіальний центр соціального обслуговування)
Вул. Курчатова, 3-Б (ЖЕД-302)
Вул. Закревського, 29-А (ЖЕД-305)
Дніпровський район
Вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3 (Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування)
Вул. Рогозівська, 6 (Київська міська клінічна лікарня № 11)
Вул. Кибальчича, 13-Б (ЖЕД-409)
Оболонський район
Вул. Йорданська, 7-А (Приміщення аварійно-відновлювальної дільниці)
Вул. Попова, 1 (ЖЕД-512)
Вул. Джерельна, 3 (ЖЕД-508)
Вул. Озерна, 18 (Територіальний центр соціального обслуговування)
Печерський район
Вул. Басейна, 5-А (ЖЕД "Хрещатик")
Б-р Марії Примаченко, 3 (ЖЕД "Печерська брама")
Б-р Дружби народів, 30/1 (ЖЕД "Печерськжитло")
Подільський район
Вул. Світлицького, 35 (Приміщення аварійної служби)
Вул. Бестужева, 32 (Приміщення ТЦСО (НСП) )
Вул. Хорива, 36 (Приміщення КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду")
Святошинський район
Вул. Чорнобильська, 9. (Територіальний центр соціального обслуговування)
Вул. Жмеринська,22-А (Територіальний центр соціального обслуговування)
Б-р Кольцова, 12 (Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва)
Солом’янський район
Вул. Суздальська, 4/6 (Окрема установа Будинок соціального піклування)
Вул. Вацлава Гавела, 83-А (Територіальний центр соціального обслуговування)
Вул. Волинська, 2 (Територіальний центр соціального обслуговування)
Шевченківський район
Вул. Сальського Володимира, 33 (Територіальний центр соціального обслуговування)
Вул. Богдана Гаврилишина, 11-А (Територіальний центр соціального обслуговування)
Вул. Половецька, 14 (Територіальний центр соціального обслуговування)
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 січня погода в Україні буде сніжною, а в горах можливе сходження лавин. Також посиляться морози.