В Киев ворвется мокрый снег и ночной мороз: появился новый прогноз погоды

В среду, 7 апреля, в Киеве ожидается сильное похолодание и снег с дождем.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в ночь на среду, 7 апреля, в столице пройдет дождь с мокрым снегом, который днем усилится. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов, а днем не поднимется выше отметки + 6 градусов.

В четверг, 8 апреля, в Киеве ожидается мокрый снег и ночью, и днем. Ночью похолодает до 0 градусов, а днем температура не поднимется выше отметки + 6 градусов.

Синоптики не исключают вероятность формирования временного снежного покрова.

В то же время, уже с пятницы в городе ожидается постепенное потепление.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мощное похолодание уже пришло в Украину. На Западе, а в частности во Львове, во вторник, 6 апреля, температура воздуха опустилась ниже нуля градусов и выпал снег.