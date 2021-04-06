До Києва увірветься мокрий сніг і нічний мороз: з'явився новий прогноз погоди

Василь Михальчук Життя столиці 13:14, 6.04.2021 Оновлено: 13:34, 6.04.2021

У середу, 7 квітня, в Києві очікується сильне похолодання та сніг із дощем.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, в ніч на середу, 7 квітня, в столиці пройде дощ з мокрим снігом, який вдень посилиться. Температура повітря вночі опуститься до 0 градусів, а вдень не підніметься вище позначки + 6 градусів.

У четвер, 8 квітня, в Києві очікується мокрий сніг і вночі, і вдень. Вночі похолодає до 0 градусів, а вдень температура не підніметься вище позначки + 6 градусів.

Синоптики не виключають ймовірність формування тимчасового снігового покриву.

Водночас вже з п'ятниці в місті очікується поступове потепління.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, потужне похолодання вже прийшло в Україну. На Заході, а зокрема у Львові, у вівторок, 6 квітня, температура повітря опустилася нижче нуля градусів і випав сніг.

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