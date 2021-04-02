В Киев пришла настоящая весна: распустились первые цветы и магнолии. Фото

В Киеве, несмотря на прохладный март, уже зацвели первоцветы, крокусы, а в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина вот-вот распустятся магнолии.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

После затяжной весны, больше похожей на зиму, последние дни марта выдались очень теплыми. Из-за этого в городе проснулась природа - на деревьях набухли почки, а кое-где уже зацвели первоцветы и крокусы.

В Ботаническом саду имени Фомина полянки уже усеяны ковром из разнообразных цветков.

Несмотря на долгий период холодов, начала распускаться магнолия. Она зацветет буквально через несколько дней.

Также уже во многих палисадниках города появилась зеленая трава и тоже распустились первые весенние цветы.

А кое-где уже начали распускаться почки на каштанах и на ивах.

Проснулся и животный мир. Ежей уже успели заметить во многих районах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве со 2 по 8 апреля сильно похолодает и пройдут дожди. Однако морозов не ожидается.