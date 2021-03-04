В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит помочь

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 4 марта прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"В Киев прилетел борт с ранеными. За несколько дней на фронте более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Оккупанты обстреливают наши позиции и работают снайперы. Война продолжается. Волонтёры по прежнему несут свою вахту и помогают по недостающим позициям", – написала она.

Волонтер поблагодарила всех, кто помогает и отчиталась о проделанной работе: "Выкупила два квадрокоптера, 78 тыс грн, они уже на фронте, завтра нужно выкупить ещё третий. Цена 36 тыс, 17 тыс уже есть. Также оплатила лекарства для ветерана, для онкобольного и на операцию лекарства, сумма около 40 тыс грн. Все отчёты есть у меня на странице" .

Перевести помощь можно на карты 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 3 марта, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один защитник ранен.