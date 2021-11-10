В Киеве ударит мороз до минус 5: синоптики дали прогноз и назвали дату

Погода в Киеве в ближайшее время ухудшиться. Согласно прогнозу, в столице ожидается похолодание с воскресенья, 14 ноября.

Так, температура воздуха будет постепенно снижаться и достигнет отметки -5 градусов в среду, 17 ноября, передает Sinoptik. Кроме того, на ближайших выходных возможен мелкий дождь (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

При этом на следующей неделе без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +2 +4 градусов. Во вторник, 16 ноября, будет немного холоднее – около 0 градусов. Ночью похолодает до -2 -5 градусов. Отмечается, что погода будет солнечной, несмотря на заморозки.

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Напомним, что в среду-четверг, 10-11 ноября, на территорию всей Украины должны прийти холодные арктические воздушные массы. При этом столбики термометров могут упасть до -12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в течение текущей недели погода в Украине дважды изменится. В самые холодные дни возможны ночные морозы. Но устойчивого снега синоптики пока не прогнозируют.