В Киеве Голосеевский парк изменится до неузнаваемости, – КГГА

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:04, 30.03.2021 Обновлено: 13:04, 30.03.2021

Власти Киева утвердили проект капитального ремонта на территории Голосеевского парка, расположенной в северо-восточной части популярного места отдыха киевлян.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевзеленстрой", капремонт планируют провести на территории площадью 3,38 га, которая находится возле станции метро "Голосеевская" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Среди прочего, проект капитального ремонта предусматривает:

  • замену покрытия существующих пешеходных дорожек парка без вмешательства в зеленые зоны;

  • устройство пандуса возле лестницы для передвижения маломобильных групп населения;

  • установку новых современных скамеек, урн и устройство нового освещения на территории парка;

  • размещение вдоль центральной аллеи трех питьевых фонтанчиков;

  • устройство современной детской площадки без вмешательства в зеленые зоны, в том числе, с размещением зоны с инклюзивным оборудованием;

  • устройство памп-трека на территории неработающего автодрома;

  • устройство "сухого" фонтана в зоне, где нет зеленых насаждений;

  • капитальный ремонт существующей общественной уборной с утеплением и устройством помещения для маломобильных групп населения;

  • перенос бювета в место, где находится артезианская скважина.

Как уточнили в "Киевзеленстрое", предусмотрено озеленения парка по концепции "Природа в городе", в частности в виде локации "Лабиринт". Там посетители смогут прогуливаться, отдыхать на скамейках и фотографироваться среди цветов. Второй локацией должна стать "Дубовая роща", где можно будет отдыхать и любоваться озером в тени деревьев.

Часть парка собираются обновить.
Киевзеленстрой
На территории хотят создать несколько локаций для отдыха.
Киевзеленстрой
Проект капитального ремонта парка.
Киевзеленстрой
В парке хотят обустроить территорию для отдыха.
Киевзеленстрой
Ремонт затронет часть парка.
Киевзеленстрой
Решение о капитальном ремонте приняла КГГА.
Киевзеленстрой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве разгорелся скандал из-за того, что неизвестные под видом рабочих коммунальной службы, срезали 17 вековых дубов в Голосеевском лесу.

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Кияни Жизнь столицы

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