В Киеве Голосеевский парк изменится до неузнаваемости, – КГГА

Власти Киева утвердили проект капитального ремонта на территории Голосеевского парка, расположенной в северо-восточной части популярного места отдыха киевлян.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевзеленстрой", капремонт планируют провести на территории площадью 3,38 га, которая находится возле станции метро "Голосеевская" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Среди прочего, проект капитального ремонта предусматривает:

замену покрытия существующих пешеходных дорожек парка без вмешательства в зеленые зоны;

устройство пандуса возле лестницы для передвижения маломобильных групп населения;

установку новых современных скамеек, урн и устройство нового освещения на территории парка;

размещение вдоль центральной аллеи трех питьевых фонтанчиков;

устройство современной детской площадки без вмешательства в зеленые зоны, в том числе, с размещением зоны с инклюзивным оборудованием;

устройство памп-трека на территории неработающего автодрома;

устройство "сухого" фонтана в зоне, где нет зеленых насаждений;

капитальный ремонт существующей общественной уборной с утеплением и устройством помещения для маломобильных групп населения;

перенос бювета в место, где находится артезианская скважина.

Как уточнили в "Киевзеленстрое", предусмотрено озеленения парка по концепции "Природа в городе", в частности в виде локации "Лабиринт". Там посетители смогут прогуливаться, отдыхать на скамейках и фотографироваться среди цветов. Второй локацией должна стать "Дубовая роща", где можно будет отдыхать и любоваться озером в тени деревьев.

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