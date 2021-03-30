У Києві Голосіївський парк зміниться до невпізнанності, – КМДА
Влада Києва затвердила проєкт капітального ремонту території Голосіївського парку, розташованої в північно-східній частині популярного місця відпочинку киян.
Як повідомили в пресслужбі КП "Київзеленбуд", капремонт планують провести на території площею 3,38 га, яка розташована біля станції метро "Голосіївська" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Окрім іншого, проєкт капітального ремонту передбачає:
заміну покриття наявних пішохідних доріжок парку без втручання в зелені зони;
пристрій пандуса біля сходів для пересування маломобільних груп населення;
встановлення нових сучасних лавок, урн та влаштування
нового освітлення на території парку;
розміщення уздовж центральної алеї трьох питних фонтанчиків;
облаштування сучасного дитячого майданчика без втручання в зелені зони, зокрема з розміщенням зони з інклюзивним обладнанням;
облаштування памп-треку на території неробочого автодрому;
облаштування "сухого" фонтану в зоні, де немає зелених насаджень;
капітальний ремонт наявної громадської вбиральні з утепленням та пристроєм приміщення для маломобільних груп населення;
перенесення бювету в місце розташування артезіанської свердловини.
Як уточнили в "Київзеленбуді", передбачено озеленення парку за концепцією "Природа в місті", зокрема у вигляді локації "Лабіринт". Там відвідувачі зможуть прогулюватися, відпочивати на лавках та фотографуватись серед квітів. Другою локацією повинен стати "Дубовий гай", де можна буде відпочивати та милуватися озером у тіні дерев.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві розгорівся скандал через те, що невідомі під виглядом робочих комунальної служби зрізали 17 столітніх дубів у Голосіївському лісі.