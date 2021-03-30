У Києві Голосіївський парк зміниться до невпізнанності, – КМДА

Олег Тимченко Життя столиці 13:04, 30.03.2021 Оновлено: 13:34, 30.03.2021

Влада Києва затвердила проєкт капітального ремонту території Голосіївського парку, розташованої в північно-східній частині популярного місця відпочинку киян.

Як повідомили в пресслужбі КП "Київзеленбуд", капремонт планують провести на території площею 3,38 га, яка розташована біля станції метро "Голосіївська" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Окрім іншого, проєкт капітального ремонту передбачає:

  • заміну покриття наявних пішохідних доріжок парку без втручання в зелені зони;

  • пристрій пандуса біля сходів для пересування маломобільних груп населення;

  • встановлення нових сучасних лавок, урн та влаштування

    нового освітлення на території парку;

  • розміщення уздовж центральної алеї трьох питних фонтанчиків;

  • облаштування сучасного дитячого майданчика без втручання в зелені зони, зокрема з розміщенням зони з інклюзивним обладнанням;

  • облаштування памп-треку на території неробочого автодрому;

  • облаштування "сухого" фонтану в зоні, де немає зелених насаджень;

  • капітальний ремонт наявної громадської вбиральні з утепленням та пристроєм приміщення для маломобільних груп населення;

  • перенесення бювету в місце розташування артезіанської свердловини.

Як уточнили в "Київзеленбуді", передбачено озеленення парку за концепцією "Природа в місті", зокрема у вигляді локації "Лабіринт". Там відвідувачі зможуть прогулюватися, відпочивати на лавках та фотографуватись серед квітів. Другою локацією повинен стати "Дубовий гай", де можна буде відпочивати та милуватися озером у тіні дерев.

Частину парку збираються оновити.
Київзеленбуд
На території хочуть створити кілька локацій для відпочинку.
Київзеленбуд
Проєкт капітального ремонту парку.
Київзеленбуд
У парку хочуть облаштувати територію для відпочинку.
Київзеленбуд
Ремонт стосуватиметься частини парку.
Київзеленбуд
Рішення про капітальний ремонт ухвалила КМДА.
Київзеленбуд

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві розгорівся скандал через те, що невідомі під виглядом робочих комунальної служби зрізали 17 столітніх дубів у Голосіївському лісі.

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