В КГГА рассказали, сколько объектов культурного наследия Киева повреждено во время российской атаки 1 января. Фото

В Киеве в результате российской дроновой атаки были повреждены 13 объектов культурного наследия. Среди них, одна памятка национального значения, одиннадцать – местного.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента охраны культурного наследия КГГА. оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру столицы.

"В результате атаки 1 января были повреждены 13 объектов культурного наследия, которые находятся в государственной и частной собственности, из них четыре получили значительные повреждения. Среди поврежденных объектов: один памятник национального значения, одиннадцать – местного, девять из которых – памятники архитектуры, два – памятники истории, а также один только что обнаруженный объект", – говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, больше всего повреждений получил жилой дом с 56 квартирами, расположенный на перекрестке Банковой и Институтской улиц. Специальная комиссия 7 января провела новое обследование и сформировала Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия. После атаки россиян дом Совнаркомов находится в существенно поврежденном состоянии и нуждается в противоаварийных и консервационных работах.

Кроме того, по другим памятникам, пострадавшим от атаки россиян, также созданы комиссии, которые проведут осмотр технического состояния и определят повреждения. Также в Доме писателей повреждены 85 окон, в которых вылетели стекла, из них в 14 – повреждены рамы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения. В центре столицы два человека погибли, семеро пострадали.

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