В КГГА рассказали, сколько киевлян укрывалось на станциях столичного метро во время российских обстрелов 12 июня

Страна-террорист РФ ночью среды, 12 июня, атаковала Киев с помощью ракет и дронов-камикадзе. Во время воздушной тревоги более 6 100 человек покрывались на станциях столичного метрополитена, среди которых 600 – дети.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. Силами ПВО все вражеские объекты были уничтожены.

"В настоящее время 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия. При воздушной тревоге на вход открыты без исключения все вестибюли подземных станций. Для комфортного пребывания во время тревоги горожан на станциях доступны модульные скамьи, раскладные стулья, одеяла и матрасы, которые выдают дежурные работники", – сообщил Поворозник.

По его словам, в ночь на среду, 12 июня, во время воздушной тревоги, на станциях киевского метрополитена укрывались более 6 100 человек, из которых 600 – дети.

Напомним, в ночь на 12 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами, работали силы ПВО. В Киевской области в результате падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области: на предприятии и складах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". В воздух государство-агрессорка подняло по меньшей мере четыре стратегических бомбардировщика Ту-95. Три из них взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, а еще один – с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

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