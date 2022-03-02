В КГГА рассказали о ситуации в Киеве и работе гуманитарного штаба: ночь прошла спокойно

В Киеве ночь с 1 на 2 марта прошла спокойнее предыдущей. Утром в городе открылись магазины и аптеки, работает транспорт и гуманитарный штаб.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все, кто в этом нуждается, будут обеспечены продуктами и медикаментами.

"Ночь с 1 на 2 марта в городе прошла спокойнее предыдущей. Киев продолжает готовиться к обороне, возводятся фортификационные постройки. С 8:00 там, где это возможно, начал курсировать общественный транспорт, открываются продуктовые магазины, аптеки", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА добавили, что в Киеве продолжил работать гуманитарный штаб, который будет обеспечивать медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости в первую очередь тех, кто в этом нуждается. Это одинокие и пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с маленькими детьми.

Создана электронная платформа, через которую все, у кого есть возможность, могут приобщиться к поддержке города по следующим направлениям: медикаменты и лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости, логистические услуги, человеческие ресурсы (волонтеры). Чтобы узнать подробнее, перейдите по этой ссылке.

"Следите за информацией, поскольку для работы гуманитарного штаба необходимо большое количество волонтеров", – резюмировали в КГГА.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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