В КГГА рассказали, когда жители поврежденной обстрелом многоэтажки на Липковского смогут вернуться домой. Фото

В Киеве часть жильцов дома по улице Липковского, 37-В, который был поврежден в результате российских обстрелов 24 июня 2023 года, в ближайшие недели сможет вернуться домой. В многоэтажке прошли первоочередные противоаварийные работы, но окончательно их должны завершить в ноябре.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Специалисты, в частности, монтируют внутренние инженерные сети.

"Жители квартир, расположенные на 1-12 этажах дома по ул. Липковского, 37-В, уже в ближайшие недели смогут вернуться домой. В здании выполнили первоочередные противоаварийные работы на поврежденных конструкциях каркаса, специалисты разработали проект восстановления здания. Кроме того, демонтировали поврежденную часть дома и проделали работы по восстановлению разобранных монолитных железобетонных конструкций. На всех этажах заменены поврежденные окна", – рассказал Поворозник.

Замглавы КГГА уточнил, что в настоящее время продолжаются работы на 16-25 этажах. В частности, монтируются внутренние инженерные сети, происходит пусконаладка лифтов, штукатурят стены и устраивают напольную стяжку.

По его словам, до 12 этажа включительно помещения готовы к заселению. Строители завершают ремонт поврежденных участков фасада и внутреннюю отделку мест общего пользования.

"По завершении этих работ владельцы квартир 1-12 этажей смогут вернуться домой. Остальные жители смогут вернуться в дома ориентировочно в ноябре. До этого времени строители планируют завершить все работы. Дом на ул. Липковского, 37-В был поврежден в результате военных действий России 24 июня 2023 года", – напомнил Поворозник.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты обследовали дом на Оболони в Киеве, куда 30 июня попали обломки ракеты, и, по предварительной информации, установлено, что опорные конструкции не повреждены. Со своей стороны город поможет провести восстановительные работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!