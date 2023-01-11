В КГГА рассказали, будут ли в Киеве устанавливать бетонные укрытия на остановках транспорта

В Киеве не будут устанавливать бетонные укрытия на остановках общественного транспорта. Пока не существует соответствующих государственных стандартов на такие объекты.

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Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает ТСН. Жителей города снова призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"У нас пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. А просто поставить бетонные блоки и назвать "укрытием" – это не выход. И я бы такого не делал. Не дай Бог, что-нибудь прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопросы: кто и на каких основаниях их устанавливал в городе", – отметил Поворозник.

Он добавил, что прежде чем устанавливать такие объекты, должны быть разработаны государственные стандарты для такого типа пунктов укрытия на остановках транспорта.

"Только после этого город сможет их разрабатывать и устанавливать, четко соблюдая все рекомендации. Сейчас нужно пользоваться стандартными и имеющимися укрытиями – подземные пешеходные переходы, паркинги, станции метро", – резюмировал Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсон доставили первое мобильное бетонное укрытие. Там местные жители смогут укрыться от обстрелов, которые каждый день устраивают российские оккупанты.

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