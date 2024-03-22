В КГГА рассказали, будут ли отключать свет в Киеве из-за российской ракетной атаки

В Киеве, несмотря на российский ракетный удар по энергоинфраструктуре Украины, пока нет угрозы отключения света. Это касается и водо- и теплоснабжения.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Телеканал Киев. Столица пока не только обеспечивает себя электроэнергией, но отдает ее.

"Пока такой угрозы нет (отключение света в столице. – Ред.). Я убежден, что город будет с электричеством. Соответственно и водой и теплом. Еще не закончился отопительный сезон… Не вижу я угрозы – с утра провели соответствующие консультации. Напротив, на сегодняшний день еще и отдаем электроэнергию", – уточнил Поворозник.

Напомним, Россия 22 марта нанесла повреждение ряду объектов критической энергетики. Военные преступники обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, ДнепроГЭС. Аварийные отключения и превентивные графики отключения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Донецкой областях. Полностью обесточен Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Враг поднимал в небо в общей сложности 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски 31 ракеты из российских городов Волгодонск и Энгельс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!