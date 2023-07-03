В КГГА объяснили, как работают укрытия, расположенные в учебных заведениях Киева

В Киеве укрытия, расположенные в учебных заведениях, используются по назначению. Решений по ограничению их использования город не принимал.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Сейчас в учебных заведениях почти 900 защитных сооружений, которые отдельно содержатся и учитываются. Ни одно укрытие в учебных заведениях не определено непригодным, они используются по назначению. Учебные заведения, их территория и помещения сейчас активно используются для защиты и оказания помощи киевлянам", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что в школах при необходимости базируются эвакуационные комиссии, а в случае перебоев с энергоснабжением работает 451 т. н. пункт несокрушимости. Гражданам, для того чтобы попасть внутрь, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и "тревожной кнопкой". Кроме того, три четверти заведений физически охраняет "Муниципальная охрана".

"Протокол комиссии ТЭБ и ЧС от 23 июня 2022 года направлен на защиту детей от проникновения диверсионных групп и террористических угроз. В указанном документе речь шла о специальном режиме доступа в учебные заведения, а также закрытии их территорий на время комендантского часа и содержании закрытыми подвалов и чердаков. В Протоколе речь не идет об укрытии, ведь все чердаки и подвалы, в понимании Кодекса гражданской защиты, не являются защитными сооружениями. Укрытиями являются только специально обустроенные помещения, в которых возможно временное пребывание людей для защиты от действия средств поражения", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Пост лишились председатели Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской РГА. В этих районах ситуация с подготовкой укрытий для жителей столицы была неудовлетворительной.

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