Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Должностей лишились главы Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской райадминистраций.

Видео дня

В этих районах ситуация с подготовкой укрытий для жителей столицы была неудовлетворительной. Соответствующие распоряжения появились на сайте главы государства 30 июня.

Так, согласно распоряжению президента Украины, уволены:

– Сергей Коваленко с должности главы Подольской районной администрации.

– Павел Бабий с должности главы Днепровской районной администрации.

– Сергей Павловский с должности главы Святошинской районной администрации.

– Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации.

Напомним, 27 июня правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. Кабмин поддержал проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности глав КГГА Виталия Кличко и КМВА Сергея Попко.

Выговоры также объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Соломенском, а также и.о. председателей РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева.

Правительство уволило председателя Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова и председателя Святошинской РГА Сергея Павловского.

В то же время Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА Павла Бабия, а также главу Подольской РГА Сергея Коваленко.

Масштабная проверка готовности укрытий стартовала по всей стране после того, как в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева погибли люди, которые не смогли попасть в закрытое укрытие.

За время проверки рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверили более 98% всех укрытий на территории государства.

В 5879 комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. В некоторые из них попали в ходе второго визита. Кроме того, 14 398 оказались непригодными (не отвечают техническим, санитарным нормам и т.п.). Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!