В Ирпене продолжает расти "кладбище" расстрелянных оккупантами гражданских авто. Фото

В Ирпене Киевской области продолжает увеличиваться в размерах так называемое "кладбище автомобилей". Сюда свозят транспорт украинцев, который уничтожили российские оккупанты, когда мирные жители пытались покинуть пригород столицы.

Об этом сообщило издание Цензор.Нет. На некоторых машинах четко видна надпись "ДЕТИ", которую водители пытались сделать максимально заметной.

"В Ирпене в Киевской области остаются десятки уничтоженных оккупантами авто, на которых украинцы пытались покинуть город", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть большое количество уничтоженных автомобилей. На большинстве сохранились следы от пуль и осколков. Все они являются свидетельством военных преступлений российских оккупантов.

Видео дня

Напомним, в Буче Киевской области появилось кладбище уничтоженной военной техники. Также рядом ставят расстрелянные российскими оккупантами автомобили мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области "кладбище автомобилей" стало еще одним доказательством преступлений российских оккупантов. На расстрелянных авто, в частности, хорошо видны таблички с надписью "Дети".