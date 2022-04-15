В Буче появилось кладбище танков и другой бронетехники. Видео

В Буче Киевской области появилось кладбище уничтоженной военной техники. Также рядом ставят расстрелянные российскими оккупантами автомобили мирных жителей.

Об этом сообщило издание Радио Свобода. На территории города происходили серьезные бои между подразделениями Вооруженных сил Украины и захватчиками (чтобы посмотреть видео, проскролльте до кона страницы).

"Танковое кладбище в Буче", – говорится в сообщении к видео.

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Отметим, в Буче Киевской области "кладбище автомобилей" стал еще одним доказательством преступлений российских оккупантов. На расстрелянных авто, в частности, хорошо видны таблички с надписью "Дети".

В Буче и на ее окраинах россияне без разбора расстреливали машины безоружных украинцев. Жизни многих из них оборвались именно в тот момент, когда люди пытались уехать из зоны боевых действий либо же наоборот пытались доставить местным жителям гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области правоохранители продолжают эксгумацию тел жителей региона в одном из мест массовых захоронений. У большинства погибших обнаружены пулевые ранения.