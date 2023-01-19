В ДТЭК рассказали, по каким графикам будут отключать свет в Киеве 19 января

В Киеве в четверг, 19 января, применяются стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Уважаемые клиенты! В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу" – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Следует отметить, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит генерации электронэргии. А в некоторых регионах ситуация усугубляется повреждением линий электропередачи. В этой связи в стране 18 января применяются отключения электричества – в некоторых регионах экстренные. Однако уже 19 января ряд областей начнет возвращаться к стабилизационным отключениям по графику.

Добавим, украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине кафиры. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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