В Украине отключают свет в экстренном режиме: где не действуют графики

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит генерации электронергии. А в некоторых регионах ситуация осложняется повреждением линий электропередач. В связи с этим в стране 18 января применяются отключения электричества – при чем, в некоторых регионах экстренные.

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"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", – сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Помимо же столицы экстренные отключения применяют и в других регионах. В частности:

В Запорожской области же свет отключают по очередям. Их порядок здесь.

В Ривном и области действуют почасовые графики. Порядок отключений для:

По очередям отключают свет в Житомирской области. Порядок по ссылке.

Такая же ситуация в Полтавской области. С графиком можно ознакомиться здесь.

В Ивано-Франковской области действуют плановые отключения. С деталями можно ознакомиться тут.

По очередям ограничивают подачу энергии также в Закарпатской области. График здесь.

Почасовой график применяют и в Винницкой области. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Какие причины возникновения дефицита

Дефицит мощности в украинской энергосистеме возник и сохраняется по причине ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре, объясняют в "Укрэнерго". Также, отмечают там, на отключения света влияют тяжелые погодные условия:

порывистый ветер;

обледенения проводов.

Могут ли украинцы сократить дефицит своими силами

Энергетики отмечают: сокращению дефицита мощности могут поспособствовать сами украинцы. Для этого следует:

разумно потреблять электроэнергию;

пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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