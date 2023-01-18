В Украине отключают свет в экстренном режиме: где не действуют графики
В энергосистеме Украины сохраняется дефицит генерации электронергии. А в некоторых регионах ситуация осложняется повреждением линий электропередач. В связи с этим в стране 18 января применяются отключения электричества – при чем, в некоторых регионах экстренные.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", – сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Помимо же столицы экстренные отключения применяют и в других регионах. В частности:
В Запорожской области же свет отключают по очередям. Их порядок здесь.
В Ривном и области действуют почасовые графики. Порядок отключений для:
По очередям отключают свет в Житомирской области. Порядок по ссылке.
Такая же ситуация в Полтавской области. С графиком можно ознакомиться здесь.
В Ивано-Франковской области действуют плановые отключения. С деталями можно ознакомиться тут.
По очередям ограничивают подачу энергии также в Закарпатской области. График здесь.
Почасовой график применяют и в Винницкой области. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
Какие причины возникновения дефицита
Дефицит мощности в украинской энергосистеме возник и сохраняется по причине ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре, объясняют в "Укрэнерго". Также, отмечают там, на отключения света влияют тяжелые погодные условия:
- порывистый ветер;
- обледенения проводов.
Могут ли украинцы сократить дефицит своими силами
Энергетики отмечают: сокращению дефицита мощности могут поспособствовать сами украинцы. Для этого следует:
- разумно потреблять электроэнергию;
- пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.
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