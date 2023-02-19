В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве и области 19 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 19 февраля, возможны отключения света в некоторых районах. В столичном регионе будут производиться ремонтные работы на объектах энергетики.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей региона призывали потреблять электроэнергию разумно.

"19 февраля в связи с ремонтами на объектах энергетики возможны отключения в некоторых районах города Киева. Стабилизационные отключения (согласно графику почасовых отключений) будут применяться с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах", – говорится в сообщении.

Кроме того, такие ограничения энергоснабжения могут быть применены также в Киевской области.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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