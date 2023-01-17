В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве 17 января

В Киеве во вторник, 17 января, продолжают применять аварийные отключения света. Составленные ранее графики пока не действуют.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!", – говорится в сообщении.

Проверить наличие текущих отключений можно перейдя по ссылке.

Добавим, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Украине разработали мобильное приложение, которое дает возможность узнать, есть ли дома свет. Применение не взаимодействует с облэнерго или другими энергетическими компаниями – сбор данных осуществляется самими украинцами на волонтерских началах.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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