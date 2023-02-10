В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве 10 февраля

В Киеве в пятницу, 10 февраля, энергетики используют стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию умеренно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Работы по восстановлению поврежденной критической инфраструктуры ведутся круглосуточно.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленном НЭК "Укрэнерго", позволяют применять стабилизационные отключения (согласно графику почасовых отключений). Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!", – рассказали в ДТЭК.

В пресс-службе добавили, что компания "Укрэнерго" предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на этот день: Киев – на 66% от потребности в потреблении. Добавим, что почти по всей территории Киевской области в пятницу, 10 февраля, в сутки будут отменены ограничения электроснабжения. Из-за повреждения оборудования графики будут действовать в части трех районов региона.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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