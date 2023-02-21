В ДТЭК рассказали, будут ли отключать свет в Киеве и области 21 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 21 февраля, энергетики не планируют отключать свет. Однако в случае перегрузки сетей в столице могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей региона призывали потреблять электроэнергию разумно.

"На 21 февраля лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графику почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что 21 февраля по доверенности "Укрэнерго" в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В этой связи завтра в области не будут применяться графики отключений.

"Это поможет определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов. Однако из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику", – резюмировали в пресс-службе.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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