В ДТЭК назвали условие, при котором 13 февраля не будут отключать свет в Киеве и области

В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 февраля, энергетики не планируют отключать свет. Однако, при перегрузке сетей, могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей региона призывали потреблять электроэнергию разумно.

"На 13 февраля лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графику почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения не планируется применять в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевской области – по этой ссылке.

Напомним, в выходные благодаря усилиям энергетикам в Украине не было отключений электроэнергии, однако с новой недели возвращаются отключения света. Обойтись без выключений света помог ряд факторов, но это не говорит о том, что таких дней станет больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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