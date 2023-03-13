В нескольких районах Киева применили стабилизационные отключения света: известны подробности

В некоторых районах Киева в понедельник, 13 марта, были применены стабилизационные отключения света. Энергетики пошли на такой вынужденный шаг из-за повреждения оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию сознательно.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждений оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", – рассказали в ДТЭК.

В пресс-службе добавили, что по этим причинам, по команде "Укрэнерго", были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться. Причина – схемы энергоснабжения еще не находятся на требуемом уровне качества и надежности. Кроме того, остается угроза новых атак по украинской энергосистеме. В связи с чем украинцам следует держать генераторы и павербанки в режиме готовности.

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