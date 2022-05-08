В Броварах открылась выставка о последствиях российской агрессии на Киевщине. Видео

В Броварах Киевской области в воскресенье, в частном музее состоялась презентация выставки, посвященной российской агрессии. Там презентовали экспонаты, собранные в ходе боев с оккупантами в регионе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. Цель выставки – показать людям настоящее лицо врага (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"8 мая в Броварах в частном музее Оружия Евгения Гредунова состоялась презентация выставки "Московско-Украинская война. Битва за Киев. Март 2022 года. Бои на Броварском направлении". На выставке представлены экспонаты, собранные в ходе боев с российскими оккупантами, которые проходили в Броварском районе в марте 2022 года. Это амуниция россиян, оружие, элементы быта – все то, с чем пришли захватчики на нашу землю. В противовес вражескому вооружению представлены амуниция, оружие, флаги, одежда, быт наших славных защитников, которые героически защищают нашу землю и наши жизни в сегодняшней войне, которая продолжается в Украине", – рассказал Сапожко.

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По словам директора Евгения Гредунова, выставка будет действовать до конца лета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Национальному музею им. Григория Сковороды в Харьковской области. После прямого попадания снаряда начался масштабный пожар, охвативший все помещения. Здание было уничтожено.