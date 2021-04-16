В "Борисполе" построят уникальную для Украины автостанцию. Фото

Василий Михальчук Жизнь столицы 14:44, 16.04.2021 Обновлено: 15:01, 16.04.2021

Для аэропорта Борисполь разработали футуристический проект автостанции, строительство которой могут начать уже в 2021 году.

Об этом сообщили в avianews.com.

Новый терминал для приема автобусов расположится рядом с существующей железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" рядом с терминалом D и практически полностью повторяет его дизайн. Разработчиком проекта стало бюро "Раден".

Станция напоминает дизайн терминала D аэропорта "Борисполь".
Архитектурное бюро "Раден"

Отметим, что дизайн автостанции весьма непривычен для Украины. Крыша здания напоминает крылья самолета.

"Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывая ту стилистику, что есть. Чтобы все выглядело гармонично", – рассказал avianews.com ведущий архитектор бюро Сергей Казарянц.

Новый терминал для автобусов могут начать строить в 2021 году.
Архитектурное бюро "Раден"

Данный проект бюро выполнило в 2020 году по заказу Международного аэропорта "Борисполь". Он уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу. Работы по возведению футуристического терминала могут начать уже в этом году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году новый дизайн также получит и главный автовокзал Киева на Демиевской площади.

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Кияни Жизнь столицы

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