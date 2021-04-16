В "Борисполі" збудують унікальну для України автостанцію. Фото

Для Міжнародного аеропорту "Бориспіль" розробили футуристичний проєкт автостанції, будівництво якої можуть почати вже у 2021 році.

Про це повідомили в avianews.com.

Новий термінал для прийому автобусів розташується поруч з наявною залізничною платформою "Київ Бориспіль Експрес" поруч з терміналом D і практично повністю повторює його дизайн. Розробником проєкту стало бюро "Раден".

Станція нагадує дизайн терміналу D аеропорту "Бориспіль". Архітектурне бюро "Раден"

Відзначимо, що дизайн автостанції вельми незвичний для України. Дах будівлі нагадує крила літака.

"Архітектор зобов'язаний враховувати навколишнє середовище. І працювати або на контрасті, або враховувати ту стилістику, що є. Щоб все виглядало гармонійно", – розповів avianews.com провідний архітектор бюро Сергій Казарянц.

Новий термінал для автобусів можуть почати будувати в 2021 році. Архітектурне бюро "Раден"

Даний проєкт бюро виконало у 2020 році на замовлення Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Він уже пройшов усі стадії узгодження та державну експертизу. Роботи зі зведення футуристичного термінала можуть почати вже в цьому році.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році новий дизайн також отримає і головний автовокзал Києва на Деміївській площі.