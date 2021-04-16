В 'Борисполе' построят уникальную для Украины автостанцию. Фото

Для аэропорта Борисполь разработали футуристический проект автостанции, строительство которой могут начать уже в 2021 году.

Об этом сообщили в avianews.com.

Новый терминал для приема автобусов расположится рядом с существующей железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" рядом с терминалом D и практически полностью повторяет его дизайн. Разработчиком проекта стало бюро "Раден".

Отметим, что дизайн автостанции весьма непривычен для Украины. Крыша здания напоминает крылья самолета.

"Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывать ту стилистику, что есть. Чтобы все выглядело гармонично", – рассказал avianews.com ведущий архитектор бюро Сергей Казарянц.

Данный проект бюро выполнило в 2020 году по заказу Международного аэропорта "Борисполь". Он уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу. Работы по возведению футуристического терминала могут начать уже в этом году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году новый дизайн также получит и главный автовокзал Киева на Демиевской площади.