В ближайшие часы Киев накроет ураганный ветер

В Киеве в среду, 2 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение. Город накроет сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что в столице ожидается I уровень опасности, желтый.

"По информации Укргидрометцентра, 2 июня в Киеве днем порывы ветра 15-18 м / с", – говорится в сообщении.

В столице удержится прохладная, без осадков погода. Температура воздуха днем не поднимется выше +18 градусов.

Отметим, по данным метеонаблюдений, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла +14,4 ° C, что на 1,4 ° C ниже климатической нормы. А осадков было много – в столице прошли дожди, которые составили 114% месячной климатической нормы. Прохладная погода царит в столице и в первые дни лета.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине во второй день лета, 2 июня, будет прохладной, дождливой и ветреной. В некоторых регионах на среду объявили даже штормовое предупреждение.