В ближайшие часы Киев накроет опасный циклон: пройдут сильные дожди с грозами

В среду, 21 июля, в Киеве будет царить непогода. Уже в ближайшие часы город накроют мощные ливни с грозами и порывистым ветром.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Из-за осложнения погодных условий в столице объявили I уровень опасности (желтый) (чтобы посмотреть карты доскролльте до конца страницы).

Так, днем в столице пройдут значительные дожди с грозами. В городе существенно похолодает – днем не более + 23 градусов. Кроме того, синоптики спрогнозировали сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Непогода продлится до поздней ночи.

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По данным погодного портала Sinoptik сильные дожди накроют Киев уже в 12:00 и закончатся они ровно полночь.

Отметим, в ночь на 21 июля, Киев накрыли ливни. Произошли подтопления на проспекте Григоренко на пересечении с улицей Драгоманова и в подземном переходе возле станции метро "Осокорки".

Впрочем, уже на утро коммунальщики ликвидировали последствия непогоды. К ликвидации подтопления привлекли 319 работников дорожно-эксплуатационных предприятий: 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля в столице из-за непогоды закрыли станцию метро "Берестейская", что на красной линии подземки. Она не работала на вход и выход. Залило водой также один из выходов из станции метро "Академгородок.