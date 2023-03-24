В 1880-х годах на месте нынешнего НСК ''Олимпийский'' находились частные огороды киевлян. Уникальное фото

НСК "Олимпийский" – одна из важнейших локаций футбольных болельщиков не только Киева, но и Украины. Но в 1880-х годах на месте, где в наши дни проводятся спортивные соревнования, когда-то были огороды киевлян.

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Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядело это место около 140 лет назад.

"1880-е. Традиционные весенне-полевые работы киевлян на склонах Черепановой горы (будущий Олимпийский). Возможно сажают картошку. В то время иметь огород, садик или даже небольшой пруд было вполне привычно, но по мере того как город "рос", все это заканчивалось, и иметь свой участок стало почти невозможно", – говорится в сообщении.

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" – универсальное спортивное сооружение в Киеве, главная арена Украины. Место проведения домашних матчей футбольных клубов "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк) и сборной Украины по футболу. Вмещает 70 050 зрителей, что делает его 17-м по количеству мест по стадиону Европы.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

В начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская телебашня является одной из немногих объектов столицы, которые можно увидеть из разных районов города. В 1970-х годах Сергей Пятериков с помощью своей фотокамеры сохранил для нас процесс постройки этого сооружения.

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