Ушел со школы и не вернулся: на Киевщине уже сутки ищут 13-летнего мальчика. Фото

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Правоохранители Киевской области разыскивают 13-летнего Александра Кустова. Мальчик во вторник, 22 февраля, покинул учебное заведение в городе Вишневом, но домой не вернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

"22 февраля около 10:00 13-летний Александр Кустов покинул территорию лицея на улице Машиностроителей, 3 в Вишневом и домой не вернулся", – рассказали в полиции.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, лицо овальное, глаза голубые.

Одет: куртка оранжевого цвета, коричневые брюки, спортивная кофта синего красного цвета, ботинки черного цвета. С собой носит рюкзак синего цвета.

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Если вы располагаете какой-либо информации о возможном местонахождении парня просьба звонить по номеру спецлинии полиции "102".

Напомним, в Мелитополе 9-летний мальчик ушел из дома после ссоры с матерью. Полицейским удалось его разыскать только к утру следующего дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители разыскивают 14-летнего Тимур Смачинского. Подросток 18 февраля ушел из специализированного учебного заведения, но домой не вернулся.