Олександр Ткаченко, а ви наважитеся прийти на сесію Київради? Бо до вас накопичилось ну дуже багато запитань від киян.

Доречі, ми якраз, будемо розглядати проект рішення про захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини на території міста Києва через позицію Мінкульту. Вже понад три роки міністерство ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини. Впершу чергу потребують захисту об’єкти, збудовані понад 100 років тому, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини, проте яким може загрожувати знищення або пошкодження.

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Також у вас буде можливість розказати, чому продовжує знищуватись Гостинний двір.

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