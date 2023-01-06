''Укрзалізниця'' откроет бесплатные станции для зарядки телефонов на самых больших вокзалах: первый пункт уже заработал в Киеве. Фото

На вокзалах "Укрзалізниці" появятся бесплатные зарядные станции для смартфонов. Первые устройства уже работают на Центральном ж/д вокзале Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика. Устройства специально изготовили для Украины в рекордные сроки.

"6 января "Укрзалізниця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской Крепости несокрушимости", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" уточнили, что зарядные станции предоставлены группой казахстанских предпринимателей Kusto Group, которые активно поддерживают гуманитарные проекты в нашей стране.

"Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи, несмотря на возможные блекауты. Они произведены в рекордные сроки в Турции специально для "Укрзалізниці" и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года" , – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, запущенный компанией "Укрзалізниця" в ноябре прошлого года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год. Маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 17 станциях Киевской кольцевой электрички в тестовом режиме начали работать валидаторы. Оплатить проезд можно городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC.

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