Дарницкий мост откроют в 2021 году, – "Укравтодор"

Железнодорожно-автомобильный мост через Днепр в Киеве будет достроен совместными силами компаний "Укравтодор" и "Укрзализныця" до конца 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора" соответствующий документ был подписан в среду, 3 марта. Сообщается, что работы на нем начнутся уже этим летом.

"Мост пока остается на балансе "Укрзализныци", а со стороны "Укравтодора" получает полную управленческую и операционную помощь", – уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в перечень работ по достройке моста включены строительство автодорожной развязки с Днепровской набережной на левом берегу, достройка сетей освещения, завершение строительства автодороги от железнодорожной платформы "Левый берег" до улицы Привокзальной и завершение строительства водопровода длиной 1,2 км.

Напомним, Дарницкий автомобильный мост начали возводить в 2004 году рядом с железнодорожным. 17 декабря 2010 открыли автомобильное движение по нему с левого берега Днепра на правый, 31 марта 2011 - автомобильное движение с правого берега на левый.

27 мая 2011 был открыт автомобильное заезд со стороны моста Патона, а 23 августа 2011 года – заезд в сторону Выдубичей.

7 августа 2013 железнодорожниками Юго-Западной магистрали открыто движение поездов нововыстроенным железнодорожным мостом над Выдубицким автовокзалом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.