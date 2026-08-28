"Украины нет, а Киев – это Россия": в столице заметили поклонника страны-террористки. Видео

В Дарницком районе Киева заметили мужчину, который приставал к детям, рассказывая им, что "Украины нет, а Киев — это Россия". Поклонник страны-террористки сбежал после того, как ему пообещали вызвать полицию.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Правоохранительные органы уже занялись этим инцидентом.

Что известно

Так, сообщается, что киевлянка, находясь в Дарницком районе, проходила мимо спортивной площадки и услышала, как нетрезвый мужчина разговаривает с детьми. Последний, используя нецензурную лексику, начал на русском языке рассказывать несовершеннолетним, что"Украины нет. Есть Россия. Киев – это Россия".

Со своей стороны, один из ребят начал возражать поклоннику РФ, на что тот заявил – "вас в этой школе настроили как дураков".

Главные истории дня

Девушка, ставшая свидетельницей этого позорного инцидента, предупредила мужчину, что если он не уйдет, то она вызовет полицию, но после этого сторонник страны-оккупанта несколько раз обругал киевлянку. В этот момент к нему подошёл местный житель, который заставил мужчину уйти — тот, шатаясь и громко ругаясь, удалился в неизвестном направлении.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

В пресс-службе полиции Киева нам сообщили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента и личность нарушителя.

Как писал OBOZ.UA, заявление певицы Анастасии Приходько о том, что она якобы говорит "на киевском русском языке", вызвало громкий скандал в соцсетях и волну критики со стороны украинцев. После этого артистка вступила в публичные перепалки с пользователями, а впоследствии сменила риторику и заявила, что также говорит на родном языке – украинском.

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