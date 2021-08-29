Украинцы массово собрались в Киеве на молебен в память о защитниках Украины. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
2 минуты
5,4 т.
Украинцы массово собрались в Киеве на молебен в память о защитниках Украины. Фото и видео

В воскресенье, 29 августа, в Украине отмечают День памяти защитников, а также чтят память погибших в боях за Иловайск в 2014 году. В Киеве люди собрались на улице Трехсвятительской возле Стены памяти павших за страну.

На мероприятии присутствовали киевляне и гости столицы, ветераны войны на Донбассе и родственники погибших воинов. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Герой войны Игорь Гордийчук.
Видео дня

Люди несли к мемориалу цветы и зажигали лампадки. Многие из присутствовавших были в вышиванках, к одежде они прикололи цветок подсолнечника – символ Дня памяти защитников Украины.

Родные убитых войсками РФ украинских воинов принесли их фотографии.

Родственники принесли фото жертв Иловайской трагедии.

Молебен по жертвам Иловайской трагедии отслужил Митрополит Епифаний.

Молебен по погибшим.

Напомним, в этот день, 29 августа, семь лет назад российско-оккупационные войска расстреляли колонну украинских воинов, которая выходила из окружения по так называемому "гуманитарному коридору". Тогда погибли 366 военных и добровольцев, еще 429 были ранены.

Люди пришли почтить память Героев.
В центре столицы собралось много людей.
Люди пришли с цветами.
У мемориала зажгли лампадки.
Подсолнечник стал символом Дня памяти защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине объявили общенациональную минуту молчания по защитникам, которые погибли во время Иловайской трагедии. Их память почтили ровно в 10:00.

  • Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских воинов и добровольцев, погибших под Иловайском. Он возложил цветы к Стене памяти павших за страну.

УкраинаКиевГибель украинских военных на ДонбассеВойна на ДонбассеБои за ИловайскпамятьАТОбоец АТОВетераны войны на Донбассе