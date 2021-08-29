Украинцы массово собрались в Киеве на молебен в память о защитниках Украины. Фото и видео

В воскресенье, 29 августа, в Украине отмечают День памяти защитников, а также чтят память погибших в боях за Иловайск в 2014 году. В Киеве люди собрались на улице Трехсвятительской возле Стены памяти павших за страну.

На мероприятии присутствовали киевляне и гости столицы, ветераны войны на Донбассе и родственники погибших воинов. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Люди несли к мемориалу цветы и зажигали лампадки. Многие из присутствовавших были в вышиванках, к одежде они прикололи цветок подсолнечника – символ Дня памяти защитников Украины.

Родные убитых войсками РФ украинских воинов принесли их фотографии.

Молебен по жертвам Иловайской трагедии отслужил Митрополит Епифаний.

Напомним, в этот день, 29 августа, семь лет назад российско-оккупационные войска расстреляли колонну украинских воинов, которая выходила из окружения по так называемому "гуманитарному коридору". Тогда погибли 366 военных и добровольцев, еще 429 были ранены.

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