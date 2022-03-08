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Во вторник, 8 марта, украинский летчик-ас сбил очередную крылатую ракету над Киевом. Она летела в сторону Борисполя.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук.

Напомним, 7 марта украинский летчик-ас, уже ставший легендой и получивший прозвище "Киевский Призрак", сохранил сотни жизней своих соотечественников, сбив вражескую крылатую ракету "Калибр" на Киевщине. Боеголовка упала возле Обухова.

Видео дня

Неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО. А киевляне за подаренную безопасность даже назвали его "ангелом".

Как сообщал OBOZREVATEL, также 6 марта в Киеве силы воздушной обороны сбили две ракеты, выпущенные российскими оккупантами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.