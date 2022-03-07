'Киевский Призрак' сбил вражескую крылатую ракету 'Калибр'. Фото с места

Украинский летчик-ас, уже ставший легендой и получивший прозвище "Киевский Призрак", сохранил сотни жизней своих соотечественников, сбив вражескую крылатую ракету "Калибр" на Киевщине. Боеголовка упала возле Обухова.

Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ, а также рассказал в своем Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он опубликовал фото воронки от взрыва, сделанные местными жителями.

"Это высший пилотаж!", – написал Геращенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО. А киевляне за подаренную безопасность даже назвали его "ангелом".

По состоянию на вечер 1 марта пилот сбил уже 21 самолет врага. Сколько по состоянию на сегодняшний день на счету летчика-аса сбитых вражеских самолетов – неизвестно.