Украинка попросила о помощи тяжелобольному 4-летнему сыну

Украинка Анна Заводаева обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь ее 4-летнему сыну Михаилу в лечении тяжелой болезни.

На своей странице в Facebook она сообщила, что у ребенка детский церебральный паралич и сенсорная аллалия. Год назад OBOZREVATEL уже обращался с просьбой помочь Анне, тогда, благодаря огромному количеству неравнодушных, ей удалось собрать огромную сумму. За это время малыш добился огромных успехов, многому научился и даже пошел в детский сад. Но деньги нужны снова.

По словам Заводаевой, на реабилитацию сына в центре "Медичний реабілітаційний центр "Прометей" и в центре "Ноомед" необходима сумма 156 тысяч гривен.

"Сумма сбора рассчитана на год. Сумма очень большая, но нам обязательно нужно собрать, ведь Мише не справиться без Вашей помощи", – написала женщина.

Также она поделилась радостью, что половина суммы уже собрана, осталось найти только 86 тыс грн.

"Прошу Вас, пожалуйста, не пройдите мимо нашей борьбы, я верю всем сердцем, что Мишенька одержит много побед, ведь он доказал, что он настоящий маленький воин и способен на многое", – заверила киевлянка.

Все чеки и квитанции, о средствах, потраченных на лечение Миши Анна публикует в своем Facebook. Как только сбор будет закрыт, деньги в тот же день будут переведены на счета центров.

Карта для сбора ПриватБанк

4731 2191 2104 7009

Заводаева Анна Александровна

Карта заблокирована и находиться на статусе " благотворительности " в ПриватБанк.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал историю Миши. Тогда, чтобы начать курс реабилитации, ему нужна была сумма 31 600 грн.

"Мне никак нельзя сделать неверный шаг. Я обещала… Я должна спасти своего ребенка. Я ему обещала!" – писала его мама.