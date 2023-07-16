У метро Киева появились указатели с новым названием переименованной станции "Дружбы народов". Фото

В Киеве начали заменять таблички с названиями переименованных станций метрополитена. Так, вместо "Дружбы народов" теперь можно увидеть "Зверинецкая".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Ранее архитекторы столичной подземки выбрали шрифты для указателей на двух станциях.

"В столичном метро продолжается декоммунизация – меняют таблички с названиями. Теперь бывшая "Дружба народов" называется "Зверинецкая", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети фото можно увидеть, что на табличках с названиями станции, которые можно увидеть на путевых стенах, вместо "Дружбы народов" установили "Зверинецкая".

Напомним, 18 мая в Киевском городском совете переименовали 26 объектов инфраструктуры, чьи названия имеют отсылку к прошлому, что связывает нас с Россией или СССР. Среди них три станции метро – "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды".

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

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