У авто оторвало колеса: на Киевщине легковушка на скорости протаранила дерево. Фото

Вблизи села Вабля Киевской области автомобиль Suzuki на скорости въехал в дерево. Сила удара была такой, что у легковушки оторвало передние колеса, а водитель, к сожалению, скончался от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Событие произошло на днях вблизи села Вабля. Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, 40-летний водитель автомобиля Suzuki не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением – автомобиль съехал на обочину, а затем ударился о дерево", – рассказали в пресс-службе.

Водителя легковушки с травмами головы и переломом бедра медики скорой помощи доставили в больницу. К сожалению, мужчина скончался.

Напомним, в Киеве в среду, 5 июля, на Кольцевой дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 8 июля, автомобиль Nissan на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Daf. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП.

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