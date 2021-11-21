Украинцы собрались на марш в центре Киева: к Офису президента их не пускают. Все подробности

Вечером 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Киеве прошел марш по случаю почтения памяти погибших Героев Небесной Сотни. Шествие в центре столицы прошло по маршруту от площади Независимости до аллеи Героев Небесной Сотни.

После завершения шествия состоялась межконфессиональная панихида, на которой вспомнили тех, кто отдал жизнь за Украину, и зажгли лампадки у портретов Героев. OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

18:00 – Принять участие в мероприятии собралось несколько тысяч человек.

18:30 – У мемориала Героев Небесной сотни состоялся молебен, после которого люди спели гимн Украины в память о событиях Майдана и начали расходиться. Часть участников сформировала отдельную колону и направиться к Офису президента.

18:40 – Под стенами ОП участники марша потребовали от полицейских, стоящих перед территорией, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции так как сегодня день Достоинства и свободы. Правоохранители отказались это делать и надели шлемы.

18:50 – Под ОП начались столкновения. Силовики оттеснили участников шествия от забора.

19:00 – Около полусотни человек собрались у входа на территорию АП.

19:15 – Под стенами Офиса президента участники акции скандировали "Зелю геть!", "Позор" и "Слава Украине".

19:20 – Представители полиции в громкоговоритель призвали соблюдать законные требования сотрудников полиции и порядок.

19:23 – Противостояние с правоохранителями под Офисом президента завершилось. Люди начали проходить через ворота по одному, соблюдая процедуру осмотра. Организаторы шествия заявляют, что проверка сумок и карманов – незаконная.

Напомним, в этот день украинцы в разных городах вышли на акции и возлагали цветы у памятников погибшим героям. В частности, тематические мероприятия прошли в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах и Львове. OBOZREVATEL рассказывал, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы – восемь лет назад начался Евромайдан – национально-патриотическая акция протеста, изменившая ход украинской истории. Наше издание напомнило, как развивались события тех дней.